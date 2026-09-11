Jordi Pujol reivindica que es "la fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya"

Archivo - El expresidente de la Generalitat - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha reivindicado este viernes que la Diada es "la fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes", por lo que ha aprovechado para felicitar a todos los que quieren celebrar esta jornada.

En una mensaje enviado a Catalunya Ràdio recogido por Europa Press, ha advertido de que Catalunya vive momentos complicados, de incertidumbre y dificultades, pero también que hay gente con energía, ilusión y con ganas de hacer bien las cosas, por lo que ve "motivos de esperanza".

"La fe y el optimismo se puede contagiar si hay ganas y si hay voluntad de seguir siendo y de ir hacia delante. Impregnaros todos de esto. Hay una realidad que nos debe hacer ver que Catalunya vale la pena", ha recalcado.