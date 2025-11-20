Jorge Rodríguez, nuevo gerente de Vithas Lleida

LLEIDA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jorge Rodríguez González ha sido nombrado gerente del Hospital Vithas Lleida y de su centro médico asociado, para "liderar la estrategia de futuro de ambos centros e impulsar su consolidación" dentro del crecimiento del grupo en Catalunya.

Rodríguez ha destacado el potencial del Hospital Vithas Lleida, que además "se verá impulsado con la puesta en marcha del Hospital Vithas Barcelona", y ha insistido en la complementariedad de los dos centros, informa el grupo este jueves en un comunicado.

Ha sido director Asistencial y director de Enfermería de Vithas Lleida; es enfermero de profesión; máster en Formación del Profesorado y formación especializada en Urgencias, Emergencias y Quirófano, y su trayectoria combina experiencia clínica, dirección asistencial y liderazgo organizativo en hospitales de España y Reino Unido.