Las jornadas Local.IA de noviembre de la Diputación de Barcelona abren inscripciones

Las jornadas se celebrarán el 4 y 5 de noviembre en el Paraninfo de la Escola Industrial

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto inscripciones para las jornadas 'Local.IA: despliegue de casos de uso' dirigidas a las administraciones municipales de la demarcación para aplicar soluciones de inteligencia artificial.

Las jornadas, que se celebrarán el 4 y 5 de noviembre en el Paraninfo de la Escola Industrial, incluirán un espacio de expositores con pequeñas empresas y startups del sector que compartirán sus propuestas y experiencias, informa la Diputación en un comunicado.

El día 4 se centrará en los representantes políticos de alcaldías y concejalías, secretarios y personal técnico de administraciones locales, mientras que las actividades del día 5 se dirigirán al personal técnico de diputaciones provinciales.