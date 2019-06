Josep Bargalló afirma que la Xarxa de Competències Bàsiques es la principal red para la Conselleria

Publicado 08/06/2019 17:49:47 CET

"Nos tenéis que ayudar en la apuesta por acabar con los centros invisibles"

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha clausurado este sábado la XVII Jornada anual de la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) afirmando que esta es la red más importante con las que trabaja el departamento: "Y la que sentimos más nuestra".

La Xarxa Cb nació hace 17 años para compartir experiencias y reflexionar sobre los procesos educativos, y actualmente forman parte de ella 9.000 docentes de Primaria y Secundaria de 585 escuelas e institutos, según un comunicado de la Conselleria.

Bargalló ha destacado que esta red es importante para el departamento "por el número de centros, por los resultados y por la presencia en el territorio. Y no hace de la innovación un marketing".

INNOVACIÓN

El conseller ha reiterado que el gran objetivo es mejorar el sistema: "Queremos que el sistema sea mejor que cuando empezamos", y ha añadido que se conseguirá con la transformación educativa a través de la innovación.

La red está formada por docentes que desarrollan el trabajo para competencias en sus centros, elaboran instrumentos de apoyo para orientar a los centros en la gestión del currículum para competencias básicas, y comparten procesos de autoevaluación.

Para el conseller, también es cierto que "hay centros invisibles porque no van a ninguna red, no van a ninguna jornada y sus alumnos no salen nunca por que hayan hecho algo".

Por eso, ha pedido a los docentes de la jornada: "Nos tenéis que ayudar en la apuesta por acabar con los centros invisibles. Tenemos que ir a la mejora".