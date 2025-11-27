El catedrático de Física Josep Calbó gana las elecciones a rector de la Universitat de Girona - UNIVERSITAT DE GIRONA

GIRONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Física Josep Calbó ha ganado este jueves las elecciones a rector de la Universitat de Girona (UdG) con el 57,04% de los votos ponderados y, tras el periodo de reclamaciones que se alargará hasta el 2 de diciembre, tomará posesión del cargo después de que el Govern lo nombre y se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

En un comunicado del centro, explican que el porcentaje de participación global de la comunidad universitaria en estas elecciones ha sido de un 20,41%, un 7,91% más que en 2021, con un total de 3.190 votos de un censo global de 15.623 electores.

Calbó, que ocupará el cargo durante los próximos seis años en sustitución de Quim Salvi, ha asegurado en su discurso que incorporará ideas y propuestas de las otras candidaturas para hacer avanzar la universidad: "Hay mucho trabajo en la universidad, que ya está consolidada, y tiene tanto impacto que lo que nos queda es hacerla avanzar", ha destacado.