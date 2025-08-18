Josep Rull advierte de la "potencia devastadora" del cambio climático ante los incendios

Archivo - El presidente del Parlament, Josep Rull, durante el 10 aniversario del 9N, en el Parlament de Cataluña, a 19 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha advertido este lunes de la "potencia devastadora" del cambio climático ante los incendios de los últimos días en España y Portugal.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el presidente del Parlament ha asegurado que estos incendios son la "enésima prueba" de los efectos del cambio climático, del que ha dicho, textualmente, que es probablemente la amenaza más importante que afronta la humanidad.

Rull también ha añadido, en este sentido, que "las buenas políticas de mitigación, adaptación y resiliencia son inaplazables".