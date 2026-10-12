Jovent Republicà de Ponent despliega una 'estelada' en la Seu Vella de Lleida el 12 de octubre

Imagen de la estelada desplegada por el Jovent Republicà en la Seu Vella de Lleida - JOVENT REPUBLICÀ DE PONENT

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jovent Republicà de Ponent, las juventudes de ERC, ha desplegado este lunes una gran 'estelada' en la Seu Vella de Lleida para mostrar su disconformidad con el Día de la Hispanidad, el mismo día en que ha celebrado su Congreso y ha renovado su Permanent, con la elección de Biel Lamparero como nuevo portavoz.

Hace 21 años que despliegan la bandera con motivo del 12 de octubre y han asegurado en un comunicado no tener nada que celebrar en un día que reivindica "un genocidio que comportó más de 90 millones de muertos", afirma.

También han dicho que este día "se tiene que convertir en una reivindicación a favor de todos los pueblos oprimidos alrededor del mundo".