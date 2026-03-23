Juan Fernández (PP) critica el modelo de Illa en vivienda: "Colmenas de pisos" e inseguridad

Archivo - El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus soci - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado el modelo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en materia de vivienda, y le ha acusado de querer para el área metropolitana de Barcelona "colmenas de pisos, saturación e inseguridad".

En una publicación en 'X' este lunes recogida por Europa Press, Fernández ha señalado la "curiosa evolución" de Illa en vivienda después de que el presidente haya defendido este fin de semana en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' un cambio de paradigma orientado hacia la densificación urbanística.

"Cuando era alcalde de La Roca del Vallès: urbanizaciones, golf y 'outlet' de lujo", ha afeado Fernández.