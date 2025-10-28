Juan Fernández (PP) critica la "relación de dependencia y ruptura" entre Sánchez y Puigdemont

El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado este martes "la relación de dependencia y ruptura entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez" y ha acusado al líder de Junts de utilizar el conflicto con el Gobierno para mantenerse en el foco mediático.

Así se ha expresado en una rueda de prensa en la Cámara catalana respecto a la decisión tomada por Junts este lunes en Perpignan (Francia) de romper con el PSOE.

Fernández ha reprochado a ambos líderes protagonizar "una historia de chantajes, de promesas incumplidas, de tensiones artificiales que solo buscan mantenerse en el centro del debate" y ha instado a Junts a que, tras la ruptura con los socialistas, apoyen las propuestas del PP en el Parlament.

Además ha asegurado que Sánchez gobierna pendiente de lo que digan sus socios en vez de lo que digan y necesiten los ciudadanos: "Solo piensan en sobrevivir políticamente, solo piensan en sus intereses personales".

"En cualquier democracia es impensable tener un gobierno y un presidente sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria", ha dicho, y ha asegurado que Sánchez no cuenta con el apoyo mayoritario de los españoles.

CATALUNYA NO ES "MONEDA DE CAMBIO"

El portavoz del PP ha lamentado que la situación "de inestabilidad y de precariedad" en la que cree que está sumido el Ejecutivo de Sánchez también afecta al Govern de Salvador Illa, a quien ha acusado de estar en silencio.

"La democracia no puede convertirse en moneda de cambio y Catalunya tampoco puede ser la moneda de cambio de nada", y ha añadido que Puigdemont ya no representa a los catalanes sino a una minoría obsesionada con el pasado, según él.