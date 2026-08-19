Juan Fernández (PP): Junts tiene parte de razón en inmigración pero no se pueden "desguazar" competencias

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante la entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que Junts tiene parte de razón al decir que la situación migratoria de Ceuta repercute en Catalunya, pero "la solución no puede ser desguazar las competencias de control de fronteras".

"Junts tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Catalunya lo lleven los Mossos", ha dicho en una entrevista de Europa Press preguntado por las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha vuelto a reclamar las competencias en inmigración para Catalunya y ha afirmado que lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta.

"El control de fronteras forma parte de esas competencias que son la columna de un Estado, de una nación, y lo importante es que mantengamos esas competencias en las mismas manos porque debe haber una unidad de acción", ha subrayado Fernández.

Ha añadido que "Junts está aprovechando esta situación cuando ha sido responsable de una política migratoria irresponsable en Catalunya y, a día de hoy, sigue siendo el salvavidas de Pedro Sánchez en la Moncloa", por lo que considera a los juntaires cómplices de la gestión del presidente español.

A su juicio, la solución a la "invasión" que ha habido en Ceuta es fortalecer las competencias del Estado y dotar de más recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues asegura que en Catalunya hay 3.400 vacantes en Policía Nacional y Guardia Civil.

MENORES INMIGRANTES

En cuanto a los menores inmigrantes que se encuentran en Ceuta, ha defendido que "con quien mejor están es con sus familias en su país de origen" y, por ello, que deben volver a Marruecos.

"Es algo de sentido común, creo que ha llegado el momento de que hagamos una enmienda a la totalidad a este posicionamiento. Es decir, nosotros no podemos acoger de forma ilimitada a menores de otro país sin que ese país sea responsable de sus propios menores y se desentienda. España no se puede convertir en la ONG de Europa", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que Catalunya "no está en disposición hoy de acoger a más menores porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene", y ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a rechazar que Catalunya los acoja y a exigir al Gobierno que los devuelva a sus países de origen.

"LAS MAFIAS SE FROTAN LAS MANOS"

También respecto a Ceuta, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no gestionar la crisis y de abandonar a la ciudad autónoma: "Es propio de un presidente que es un indigente moral y una persona que no tiene ordenados sus valores morales".

"Las mafias se frotan las manos cuando ven que Sánchez desprotege sus fronteras. Porque Sánchez es el único y principal responsable de lo que ha pasado, Sánchez es cooperador necesario y cómplice de que se haya invadido la frontera de Ceuta, que es la frontera de España", ha agregado.

Preguntado por su opinión respecto al papel que ha tenido Marruecos, ha respondido que "quien lleva la política exterior de España no es España, es Marruecos" y ha acusado a Sánchez de actuar a su dictado.

"MULTICULTURALIDAD MAL ENTENDIDA"

Fernández ha subrayado el lema del PP catalán basado en el orden y el apoyo a la policía, y tras ello ha acusado a Illa de estar "sometido a las políticas de izquierda donde se protege al delincuente y se insulta y se desprotege a la policía".

"Lo estamos viendo en Lleida estos últimos días, cómo esa política basada en la multiculturalidad mal entendida está fracasando", y ha afirmado que lo que importa realmente es la integración real en los valores occidentales y de convivencia.

"Si una persona viene a nuestro país a delinquir, a aprovecharse de nuestro sistema y encima querer imponer su cultura que es excluyente, nosotros creemos que esa persona no es bienvenida, que se vaya a su país", ha sostenido.

Por ello, ha defendido que el deber y la obligación de los gobernantes es "construir un dique contra aquellas personas que quieran venir a aprovecharse del sistema y a delinquir".

EL PP CATALÁN TRAS SU CONGRESO

Por otra parte, preguntado por cómo afronta su nueva etapa como 'número dos' de Alejandro Fernández en el PP de Catalunya tras su designación el pasado mes de junio, ha asegurado que es "un reto apasionante porque en Catalunya se debe iniciar el cambio político en España".

Sobre cuáles serían los límites de la autonomía del PP catalán a partir de ahora si la estrategia de Génova no encajara en Catalunya, ha asegurado: "Estamos en el mejor momento, estamos en un momento donde hay una gran unidad de mensaje, donde hay una coordinación absoluta entre el PP de Catalunya y el PP nacional".

"El único partido que a día de hoy dice lo mismo en todas las ciudades de España, el único partido que tiene una unidad de mensaje, que tiene un proyecto claro para los españoles, es el PP", ha añadido.

Y ha concluido que el modelo del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, es "un modelo de éxito" y es precisamente el que quiere el PP catalán para, ha dicho, mejorar la vida de los ciudadanos por encima de premisas ideológicas.