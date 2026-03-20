Juan Fernández (PP) pide cesar a Romero y critica la falta de concreción de medidas ante la guerra

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha pedido el cese de la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, tras no conseguir esta semana un acuerdo con ERC para aprobar los Presupuestos de 2026, y ha criticado la falta de concreción de las medidas que el Govern ha presentado para afrontar los efectos de la Guerra de Oriente Medio.

En rueda de prensa este viernes, tras la reunión del Govern y los grupos parlamentarios sobre los efectos del conflicto, el portavoz popular ha reprochado que el Ejecutivo catalán se "limite a analizar" la situación y no dé detalles del decreto del primer paquete de medidas que aprobará el martes, tras lo que ha descartado avanzar si lo apoyarán hasta saber su contenido concretamente.

Fernández ha afirmado que han echado en falta por parte del Govern la elaboración de un estudio de posibles escenarios a corto, medio y largo plazo ante el conflicto, que haga un inventario de las capacidades de Catalunya para reaccionar, y que haya concreciones en las medidas.

También ha sostenido que el Govern es "menos creíble y menos serio que la semana pasada", tras el fracaso rotundo que asegura que han supuesto las negociaciones de las cuentas, y ha añadido que no se puede confiar en un Ejecutivo catalán que no es capaz de aprobar en 19 meses de legislatura sus propias cuentas.

Por ello, ha insistido en que, si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no quiere convocar elecciones, debe "depurar responsabilidades y tomar decisiones como cesar a los miembros de su Govern que han fracasado", tras lo que ha apuntado de nuevo a Romero.