Juan Fernández (PP) ve "insuficientes" las medidas del Govern por los efectos de la guerra

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tildado de "claramente insuficientes" las medidas contempladas en el paquete de 400 millones de euros aprobado por el Govern para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, y ha afirmado que se limitan a dar cobertura a situaciones de gran vulnerabilidad.

"Estas ayudas son necesarias, pero no pueden ser la única respuesta, porque la realidad es que el impacto de esta crisis no la están sufriendo solo los más vulnerables", ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Fernández ha criticado que no hay ninguna rebaja fiscal, ni una adaptación de los tramos del IRFP para compensar la inflación o medidas que "alivien la presión sobre los que sostienen el grueso de la economía".

"AUSENCIA" DE REFORMAS ESTRUCTURALES

"La forma de gobernar es muy concreta, es lo que podríamos llamar el típico plan socialista: parches, subvenciones, ayudas directas a determinados sectores, pero ausencia total de reformas estructurales", ha agregado.

Así, ha apuntado que "no se aborda el problema desde la raíz, no se simplifica la vida de los ciudadanos" ni de autónomos y pequeñas empresas, y ha

No obstante, en el caso de las medidas de apoyo al sector exportador y el sector agrícola, el portavoz ha asegurado que "son correctas".

"Responden en gran parte al que estos sectores venían reclamando desde hace tiempo, liquidez, acompañamiento y herramientas para afrontar el impacto de la volatilidad internacional, es justo decir que el Govern ha escuchado", ha zanjado.

RELACIÓN DE ILLA CON LAS "CLOACAS DEL PSOE"

Por otra parte, Fernández ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, explicar "qué sabía, desde cuándo lo sabía y qué relación tiene su campaña con las prácticas de las cloacas del PSOE".

"Hablamos de una trama donde, según distintas informaciones, personas vinculadas al entorno del PSOE han participado en operaciones de propagando, presión a instituciones e incluso intentos de manipulación del relato público", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que el grupo parlamentario del PP está estudiando "acciones" para que Illa dé explicaciones al respecto en la Cámara.