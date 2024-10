Judith Viader (Frit Ravich), ganadora nacional del 'CaixaBank Premio Empresaria' 2024

La entidad reconoce "su espíritu emprendedor y su visión estratégica"

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ceo de Frit Ravich, Judith Viader, ha sido elegida ganadora nacional de la 8ª edición del 'CaixaBank Premio Empresaria' 2024, que cada año reconoce "el talento y la excelencia profesional de empresarias en España que son un referente por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador".

El jurado de los premios, integrado por un grupo de directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Viader entre las doce ganadoras territoriales "por su espíritu emprendedor y su visión estratégica", informa la entidad bancaria en un comunicado este jueves.

El jurado ha valorado sus méritos tanto en lo referente "al éxito de su actividad empresarial como a su trayectoria profesional, su capacidad de liderazgo y su participación en iniciativas de mentoring femenino y en redes de mujeres empresarias o grupos de liderazgo".

Viader comenzó su trayectoria en la empresa en 1991 en el departamento de marketing y trabajó en diferentes áreas "con una visión 360 grados de la compañía", hasta alcanzar la dirección general en 1997.

"Es un honor recibir este premio, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. A nivel empresarial es un reconocimiento al trabajo de las 1.200 personas que formamos Frit Ravich y que me acompañan en todos los momentos vitales. A nivel personal también es un gran orgullo recibir este premio que reconoce el liderazgo femenino y me gustaría dedicarlo en especial a mi madre", ha dicho Viader.

GORTÁZAR

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha sido el encargado de entregar el galardón en un acto celebrado en la oficina 'all in one' de Madrid, que ha contado con la presencia de las finalistas de esta edición y de ganadoras de años anteriores.

"Somos muy conscientes del importante papel que juega el sector empresarial y el talento femenino en el desarrollo económico y social. Tanto Judith Viader como todas las finalistas son claros ejemplos de visión estratégica y transformadora, creando valor y empleo a través de las empresas que dirigen", ha dicho Gortázar.

CaixaBank impulsa estos galardones desde el año 2017 para reconocer el papel decisivo de la mujer directiva.