El juez archiva los presuntos abusos que sufrió Alejandro Palomas al considerarlos prescritos

Palomas lamenta que no confía "en nadie plenamente"

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción 3 de Mataró (Barcelona) y el Ministerio Fiscal han archivado los presuntos abusos sexuales que sufrió el escritor Alejandro Palomas por parte de un profesor que tuvo en La Salle de Premià de Mar (Barcelona) al considerarlos prescritos.

En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) consultado este martes por Europa Press, el magistrado ha explicado que como los hechos denunciados por el escritor están prescritos, "la responsabilidad del presunto autor de estos hechos está extinguida".

Así pues, el magistrado del juzgado de Instrucción 3 de Mataró ha acordado el archivo del procedimiento.

Han explicado que Palomas presentó una denuncia el 28 de enero de este año ante el Juzgado de Guardia de Mataró, donde puso en conocimiento que estuvo escolarizado en el colegio citado de Premia de Mar durante los años 80, y que durante los cursos de cuarto y quinto de EGB un profesor del centro "abusó sexualmente de él en varias ocasiones".

El Ministerio Fiscal, en su momento, explicó que "el término de prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido el delito" y, en consecuencia, establece que la responsabilidad penal se extingue, entre otras razones, por la prescripción del delito.

ALEJANDRO PALOMAS

Por su parte, el escritor Alejandro Palomas ha relatado en una entrevista en la 'cadena SER' recogida por Europa Press los presuntos abusos y las agresiones sexuales que sufrió por parte del docente.

Ha explicado que ,desde el momento que presuntamente sufrió estos hechos, se ha convertido "en un Alejandro distinto del que habría sido si no hubiera pasado por esto".

"Si lo pasas de adulto las herramientas son distintas. Un niño no tiene las herramientas mentales para entender lo que está pasando", ha añadido, y ha explicado que lleva en terapia 20 años.

Ha lamentado que "no confía en nadie plenamente", y que ha tenido que reconstruirse y defenderse mucho de la vida, en sus palabras.

Al ser preguntado por si cree que su presunto agresor tomará medidas contra él por haber explicado el caso ha dicho: "Su nombre no lo he dicho en ningún momento, yo sé lo que hago. Si hubiera dicho su nombre me estaría arriesgando a cosas".