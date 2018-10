El juez concluye que la mossa que abatió al atacante de Cornellà actuó en legítima defensa

Actualizado 08/10/2018 22:31:25 CET

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación a la agente de los Mossos d'Esquadra que abatió a un presunto yihadista que irrumpió en la comisaría el 20 de agosto y la intentó apuñalar, porque considera que ella actuó "en legítima defensa".

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado considera, tras investigar la muerte del hombre por disparos en comisaría, que la actuación de la agente "fue resultado de una actuación en legítima defensa de la integridad física del agente y de la de sus compañeros que se hallaban en comisaría".

La investigación arrancó tras recibir una llamada de los Mossos ese 20 de agosto en que informaban al juzgado de la muerte de un hombre que había irrumpido en comisaría intentando apuñalar a la agente al grito de 'Allah', a los tres días del primer aniversario de los atentados terroristas en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

El juez determina que la agente "no usó el arma de fuego hasta que fue su última opción", pese al escaso tiempo de reacción que tuvo durante el suceso --en unas imágenes puede verse cómo se abalanza sobre el mostrador del puesto de entrada con el cuchillo justo al entrar, sin que se mediara ninguna conversación o discusión previa.

El juzgado puntualiza que las motivaciones del ataque no corresponden a su investigación, sino a la de la Audiencia Nacional, pero "no puede obviarse que la elección de la víctima del ataque no fue cuestión del azar".

El atacante "sabía perfectamente que la persona que se hallaba en la garita de la comisaría era una agente de policía", según el juzgado, que considera la agresión ilegítima, dolosa y premeditada.

Argumenta que el hombre "estaba poniendo en grave riesgo su propia integridad" al atacarla armado al grito de 'Allah', a los tres días del aniversario de los atentados en Catalunya y con un nivel 4 de alerta terrorista.

Además, destaca que, con su actuación, la agente protegió a un sargento, que no había presenciado el ataque en la garita y se había encontrado con el hombre en el pasillo, en un segundo momento en que el agresor trataba de "consumar el homicidio intentado" previamente.

En el procedimiento, se tomó declaración a la agente en calidad de investigada y a dos mossos que estaban en comisaría como testigos, además de revisarse imágenes de las cámaras de seguridad, el plano de las instalaciones, y el informe forense y de balística.

DEFENSA DE LA AGENTE

En un escrito del 29 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de la policía reclamó el sobreseimiento de las actuaciones al considerar la actuación "totalmente ajustada, proporcionada y lógica, no sólo para defender su propia vida sino la de un interés mayor como es el del resto de agentes de la comisaría", ya que no había otra forma de neutralizar al agresor que matarle.

Defendía que "al terror y la amenaza constante para la integridad física que supuso intentar acuchillar a la agente y perseguirla por los pasillos, debe añadírsele la invocación a 'Allah' en el momento de intentar matarla", por lo que se tuvo una percepción real y clara de estar ante un atentado terrorista.

Asimismo, recordaban que el agresor, tras un primer intento, "lejos de deponer su actitud" siguió por el pasillo de la comisaría con el arma blanca en alto hasta que los agentes lo tuvieron encima, sin otra posibilidad de repeler la agresión que usando el arma reglamentaria, según la defensa.

El sindicato de los Mossos Uspac ha destacado en un comunicado que sus letrados han conseguido que el caso se archive, han resaltado la actuación meritoria de la agente y han lamentado que la Conselleria de Interior no se personara en el procedimiento judicial para defender la actuación de la agente.