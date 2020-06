La jueza autoriza a Jordi Cuixart el permiso penitenciario de seis días

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya ha autorizado este martes el permiso solicitado por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para salir seis días de la cárcel de Lledoners (Barcelona).

En un auto recogido por Europa Press, la magistrada rechaza los argumentos que esgrimió la Fiscalía para oponerse al permiso y ha considerado que la afirmación 'ho tornaria a fer' ('lo volvería a hacer') "no puede sino considerarse como una mera expresión de un pensamiento ideológico/político" por parte de Cuixart.

La jueza ha añadido que, según el informe psicológico de los profesionales de Lledoners, la expresión 'ho tornaria a fer' no hace referencia a un alzamiento tumultuario, "sino que se refiere a la voluntad de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación de Catalunya de forma pacífica y no violenta".

También apunta que se considera conveniente otorgarle el permiso "al existir suficientes garantías de que el interno hará un buen uso del permiso".

La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria se volvió a oponer de nuevo el 8 de junio al permiso de Cuixart, considerando que es pronto, contando el tiempo que Cuixart lleva en prisión en relación a la pena que deberá cumplir, y cree que es "injustificado" porque no ha asumido el delito por el que fue condenado, no se ha arrepentido y no se ha acogido a un programa de tratamiento específico para la sedición.