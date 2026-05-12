Julian Barnes publica 'Despedidas': "Creo que he dicho todo lo que tenía que decir"

El escritor Julian Barnes durante la presentación de su libro ‘Despedidas’, en el CaixaForum, a 12 de mayo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico Julian Barnes explora la memoria y el pasado en 'Despedidas', una obra que se ha presentado como su último libro: "Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Y te tienes que callar y eso es lo que hago".

En una rueda de prensa en Barcelona por su participación en el ciclo 'En otras palabras' de Fundación La Caixa, Barnes ha afirmado que se siente "correcto" al escribir la frase en la novela que asegura que es su último libro, una oración que ha afirmado que no le ha sido sencilla y que reelaboró mucho.

Ha explicado que cuando comenzó a escribir no sabía si este iba a ser su último libro, si lo iba a dejar a medias o no lo podría acabar, y ha añadido: "Todavía no sé que se siente al publicar el último libro".

"Ahora mismo no tengo una sensación de pérdida. Parar aquí es correcto", ha afirmado Barnes, quien ha dicho que en su condición de periodista seguirá escribiendo artículos y ensayos, y ha bromeado que si vuelve a escribir otro libro lo debería titular 'Perdonad, pero solo era una broma'.

En 'Despedidas', publicado en castellano por Anagrama y en catalán por Angle Editorial, se adentra en la memoria y el pasado y los misterios de la vida en una historia de dos personas que Barnes presentó y se enamoraron, que les prometió que nunca escribiría de ellas y con las que durante 40 años no mantuvo contacto y con las que propició un reencuentro.

Barnes (Leicester, 1946) ha subrayado que la memoria y los recuerdos siempre han sido "un tema muy importante" para él, y que tras discutirlo con su hermano filósofo ha considerado que la memoria se acerca más a un acto de imaginación que de recuperación de lo sucedido.

"La memoria es algo muy extraño y para mantener nuestra cordura tenemos que pensar que es algo sólido y en lo que confiar", ha sostenido el autor de 'El loro de Flaubert' y 'El sentido de un final', quien ha dicho que a menudo los recuerdos no son lo que uno piensa que son.

En 'Despedidas' tiene un peso la escritura de Marcel Proust con referencias al episodio de la magdalena, aunque Barnes haya asegurado que no es proustiano y que el autor francés puso en práctica la memoria de una forma más compleja que él, y ha asegurado que los recuerdos de su infancia son "un tanto débiles y una parte de ellos inventados".

"LO QUE PASA HA PASADO ANTES"

Ha subrayado que este libro es el "más conversacional" que ha escrito en su trayectoria, y ha dicho que nunca se ha definido como un escritor didáctico que sugiera cómo es el mundo y cómo se debería vivir, sino que siempre ha tenido al lector a su lado y que con esa imagen ha querido componer la última página del libro.

Preguntado por si el contexto actual le puede llevar a volver a publicar un libro, ha señalado que nunca ha sido un escritor que se inspire en la inmediatez de las noticia, aunque ha dicho que tampoco cree que no escriba sobre la actualidad porque "lo que pasa ha pasado antes".

"Hay una gran novela sobre Donald Trump, pero yo no soy la persona para escribirla", ha considerado Barnes, quien ha dicho que no escribiría un libro de ficción sobre la situación actual.

Barnes ha asegurado que no escribe para encontrar un consuelo respecto a la muerte y ha añadido: "No encontraría ningún libro que me consolara a mi".

La editora de Anagrama, Sílvia Sesé, ha afirmado que 'Despedidas' no tiene nada de clausura sino de recordatorio de lo que la literatura puede hacer y lo que pide a cambio, mientras que la de Angle Editorial, Rosa Rey, ha subrayado que es un libro hecho a partir de hilos de toda su trayectoria que se van entrelazando.