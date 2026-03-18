Junqueras celebra la retirada de los Presupuestos catalanes y avisa: "No renunciamos a nada"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que el Govern retire una propuesta de Presupuestos, que ha calificado de unilateral, insuficiente y sin el consenso necesario, y ha avisado: "No renunciamos a nada, lo queremos todo".

En rueda de prensa este miércoles, tras el acuerdo de PSC y ERC para que el Govern retire el proyecto de ley de Presupuestos de 2026 para ganar tiempo para seguir negociando, Junqueras ha sostenido que el IRPF será una "condición muy importante" en la negociación de las cuentas.

Junqueras ha insistido en que ERC quiere aprobar unas buenas cuentas en el marco de los acuerdos de investidura, y ha añadido que apoyarán un suplemento de crédito de entre 5.000 y 6.000 millones de euros.

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