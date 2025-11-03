Junqueras critica que Mazón no convoque elecciones: "Ni dimitiendo, Mazón ha estado a la altura"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el ciclo 'Converses del degà', en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, a 23 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante su intervención, Junqueras ha hablado sobre la financiación autonóm - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 10:40

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no haya convocado elecciones tras dimitir: "Ni dimitiendo, Mazón ha estado a la altura del dolor que ha causado a la sociedad valenciana".

En un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press, el dirigente republicano ha reclamado que disuelva su Ejecutivo y convoque elecciones un año después de la dana que se llevó la vida de 229 personas.

Junqueras ha criticado que "intentar mantenerse como diputado es no reconocer su responsabilidad política", y ha añadido que esta maniobra muestra el menosprecio del PP y Vox hacia las víctimas y al conjunto del pueblo valenciano.

