Junqueras defiende que ERC esté en el Govern si es para resolver "grandes problemas" de Catalunya

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de ERC y candidato a la reelección, Oriol Junqueras, ha defendido que su partido entre en el Govern si es para afrontar "los grandes retos" que tiene Catalunya y que, si no, debería seguir en la oposición.

"Nosotros no estaremos en el Govern solo por el hecho de estar en él. Nosotros solo estaremos en Governs que sirvan para ayudar a la gente", ha remarcado en una entrevista este domingo en 'Público Catalunya', recogida por Europa Press.

Junqueras ha remarcado que hay formaciones políticas con las que es difícil afrontar los retos de Catalunya porque "sencillamente no quieren hacerlo", y ha emplazado a los partidos que sí que lo estén a que cumplan los pactos a los que han llegado, textualmente.

CONFÍA POCO EN LA AMNISTÍA

Preguntado sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, ha dicho que confían muy poco en los jueces del Tribunal Supremo, y ha apuntado a que seguramente no podrá presentarse a la presidencia de la Generalitat por ahora por la inhabilitación que aún le pesa por las consecuencias judiciales del 'procés'.

"Aquellos que no quieren que me presente pueden estar tranquilos, porque de momento va para largo. Y aquellos que piensen que quizás estaría bien que me pueda presentar, tendrán que aprender a tener paciencia", ha subrayado, recordando que está inhabilitado hasta 2031.

Con ello, ha subrayado que en ERC hay "personas muy preparadas que pueden ganarse la confianza de amplías mayorías" en Catalunya, y que deberán presentar, en sus palabras, a quien sea mejor siempre, tanto si hay inhabilitaciones como si no.

El expresidente de los republicanos lidera una de las tres candidaturas que se disputarán la dirección del partido el próximo 30 de noviembre.