Junqueras descarta pactar los Presupuestos con el PSC y abre la puerta a prorrogarlos

Replica a Junts: "No estamos aquí para hablar de partidos ni de peleas de partidos"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha descartado este sábado pactar los Presupuestos de la Generalitat de 2023 con el PSC y ha abierto la puerta a prorrogar las cuentas de 2022 para el próximo año si Junts no los apoya.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de la Ejecutiva de ERC que se ha celebrado tras la salida de Junts del Govern que abre el escenario de un Ejecutivo en solitario de los republicanos.

Junqueras ha comparecido acompañado por dirigentes y cargos institucionales del partido, como la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, la vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, y el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, entre otros.

Junqueras ha sostenido que la línea roja de ERC para llegar a acuerdos son los partidos que no están comprometidos con el "fin de la represión" y con la defensa de un referéndum, y considera que los socialistas no lo están.

El presidente de ERC ha recalcado que priorizarán pactos con los partidos que defienden el "fin de la represión" y que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir su futuro en un referéndum.

Al ser preguntado por si incluye al PSC, ha criticado que es "evidente que no está comprometido con el fin de la represión", aunque ha apuntado que tendrán oportunidades para revertir esta posición y que ya las han tenido en el pasado y no las han aprovechado, según él.

"Muchos dirigentes del PSC se irritaron las manos aplaudiendo nuestro encarcelamiento. Hay muchas cosas que el PSC debería hacer en el ámbito de la lucha contra la represión y en la defensa del ejercicio de la democracia plena antes de que nosotros podamos considerar que efectivamente se ha comprometido de manera correcta, adecuada y contundente en la lucha contra la represión", ha subrayado.

PRORROGAR LOS PRESUPUESTOS

Al descartar al PSC, ERC estaría obligado a buscar el apoyo de Junts para tirar adelante los Presupuestos y Junqueras ha defendido que se aprobarán si "aquellos que han estado elaborando los Presupuestos están dispuestos a votarlos", en referencia a Junts, ya que el conseller de Economía, Jaume Giró, ha estado elaborando el proyecto de cuentas antes de dejar el cargo.

Así, pese a que ve los Presupuestos como una herramienta importante, contempla la posibilidad de prorrogar las cuentas si Junts no las apoya y ha recordado que es un escenario que ya se ha producido en otras ocasiones.

"Si no hay mayorías parlamentarias posibles, porque aquellos que los han elaborado ahora no los quieren votar, o bien porque los quiere votar alguien que no comparte con nosotros las líneas rojas que son fundamentales, habrá un escenario de una prórroga", ha añadido.

LLAMA A LA RESPONSABILIDAD

Junqueras ha advertido de que abandonar las instituciones sería un "acto de irresponsabilidad imperdonable", ha asegurado que ERC está al servicio de la ciudadanía para afrontar los retos que tiene la sociedad y ha llamado a la responsabilidad de todos los partidos para ayudar en este sentido, especialmente a los independentistas.

Preguntado por las críticas de Junts a los republicanos y por cómo queda su relación tras la ruptura del Ejecutivo, Junqueras ha replicado: "No estamos aquí para hablar de partidos ni de partidos que se pelean ni de peleas de partidos. Estamos aquí para hablar del país".

Ha insistido en que su voluntad es entenderse con todos, ha deseado suerte a Junts con la decisión de salir del Govern y confía en que sigan compartiendo los "grandes principios" y objetivos.

Preguntado por las declaraciones del exsecretario general de Junts Jordi Sànchez, que ha dicho que la salida de Junts del Govern supone el fin del proceso independentista tal y como se había entendido hasta ahora, Junqueras ha pedido que ""nadie pierda la fe en el país" ni en el proyecto independentista.

Asimismo, ha sostenido que todos los actores deben continuar trabajando y que es más importante lo que hacen para avanzar hacia la independencia que no "desde qué lugar" lo hacen, en alusión a que ahora Junts estará fuera del Ejecutivo.

Además, ha reivindicado que, a su juicio, ERC ha cumplido el acuerdo con Junts "con generosidad" y lealtad, y ha recordado que los republicanos facilitaron que Junts pudiera tener grupo propio en el Senado.

Sobre la dirección estratégica del independentismo --una de las demandas que hace Junts--, Junqueras ha argumentado que la mejor coordinación es la que representa el Govern y su presidente: "Lo que sería extraño que alguien pensara que la estrategia del país no la debe decidir el Govern de Cataluña".