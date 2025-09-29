Junqueras (ERC) anuncia un acuerdo con el Govern para invertir 260 millones en investigación

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este lunes un acuerdo con la Generalitat para la inversión de 260 millones en el ámbito de la investigación en Catalunya.

Lo ha explicado en declaraciones a la prensa ante el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), donde ha explicado que el acuerdo nace de los pactos firmados en la Comisión Estado-Generalitat de Asuntos Económicos que permiten que "cada año se destinen por parte del Gobierno español" 150 millones de euros.

Según Junqueras, la inversión ascenderá a los 260 millones porque el año pasado "solo se concretó una cifra cercana a los 40 millones" y, por tanto, ha dicho, era necesario resolver el déficit de 110 millones de euros, que se sumarán a los 150 previstos anualmente.

Ha dicho que este acuerdo se ha alcanzado con la conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, y ha rechazado que el acuerdo tenga relación con la negociación presupuestaria: "No hay negociación presupuestaria ni en el caso de Catalunya ni en el caso del Estado español. Al menos hasta que el Partido Socialista cumpla sus compromisos en materia de modelo de financiación", ha advertido.

NUEVAS INVERSIONES

Ha añadido que la investigación es una "competencia exclusiva" de la Generalitat lo que, a su parecer, justifica que sea una competencia no homogénea y que pueda haber un acuerdo directo entre el Govern y el Gobierno de España.

Entre otras, ha anunciado inversiones para construir nuevos edificios en la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya, además de recursos para el campus de Gardeny en Lleida y el observatorio del Montsec (Lleida).