Junqueras (ERC): "Un país no se construye ni restando ni dividiendo" sino sumando

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este viernes durante la Diada de Catalunya que "un país no se construye ni restando ni dividiendo", sino sumando.

"Identidad es igualdad", ha afirmado Junqueras en declaraciones a los medios previas a la manifestación de la ANC en Barcelona por la Diada.

El líder de ERC ha añadido que "defender la identidad de un país, lengua y cultura significa querer compartirla".