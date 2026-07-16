Junqueras (ERC) pide aplicar la amnistía tras el fallo del TJUE: "Ya no hay excusas"

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido que se aplique la amnistía tras la sentencia este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando esta Ley Orgánica y estableciendo que se ajusta a la normativa europea: "Ya no hay excusas".

En una declaración en la sede de ERC junto a los miembros de la dirección del partido, ha asegurado que la amnistía "continúa siendo una victoria incompleta", y ha sostenido que esta sentencia del TJUE evidencia que el debate no es solo sobre la amnistía sino sobre la calidad democrática del Estado.

"Los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura con intereses partidistas", ha subrayado el dirigente republicano, y ha añadido que este jueves se abre una nueva etapa tras el fallo del Alto Tribunal Europeo.

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