Junqueras pide a Junts votar a favor del FLA y la financiación y dejarse "de reproches y amenazas"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha emplazado a Junts a votar a favor en el Congreso de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y del nuevo modelo de financiación: "Que se dejen de peleas, que se dejen de reproches y amenazas, y que piensen en Catalunya, y que piensen en las familias de nuestro país".

En rueda de prensa este lunes, ha situado el mes de julio como "decisivo" en estos dos temas, acordados entre los republicanos y el Gobierno central, por lo que ha insistido en que las fuerzas políticas actúen con responsabilidad y piensen en Catalunya a la hora de votar, en alusión velada a Junts.

"La batalla de los partidos políticos unos contra otros, o a menudos también dentro de su casa, es muy estéril, sirve de muy poco. Las batallas constantes, los reproches constantes, las amenazas y los insultos que se dedican unos a otros no sirven para nada", ha subrayado Junqueras.

Ha destacado que la liquidación de la deuda del FLA, que está previsto que se vote en el Congreso durante este mes de julio, supondría que Catalunya reduzca su deuda en 17.100 millones de euros y permitiría que la Generalitat pudiera utilizar 1.100 millones de euros que destinaba a pagar los intereses de esta deuda a los servicios públicos.

También ha destacado que con la nueva financiación, cuya tramitación en la Cámara baja ha situado en otoño, la Generalitat dispondría de 4.700 millones de euros más, y ha insistido en introducir vía enmiendas la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat, aunque ha señalado que no renunciarán a ello si no sale adelante por este camino.

NEGOCIACIÓN CON JUNTS

Preguntado por si dejarán en manos del PSOE la negociación con Junts sobre el FLA y la financiación, Junqueras ha respondido que es "más bien lo contrario", y ha asegurado que intentarán convencer a todo el mundo, aunque ha evitado concretar si eso supondrá una reunión con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Junqueras también ha reclamado al Gobierno que haga una "asignación mucho más razonable" en la senda de déficit a las comunidades autónomas, y le ha reclamado aplicar criterios similares a los que la UE aplica a sus estados miembros.

El dirigente republicano ha sostenido que los techos de gasto de cada administración "no tienen por qué ser idénticos", porque hay administraciones con superávit y otras con neutralidad, que no tienen necesidad de asumir déficit.

LA CORRUPCIÓN

Tras pedir al Gobierno que cumplan lo acordado con ERC en materia de financiación y del FLA, Junqueras también ha lamentado que los casos de corrupción que rodean al PSOE provocan "un desánimo para todo el mundo" y especialmente para sus votantes.

"Y la constatación de que otros partidos políticos hacen un uso puramente instrumental, puramente interesado, puramente partidista de estos casos de corrupción, también es deprimente desde un punto de vista democrático", ha lamentado el líder republicano, que ha añadido que muchos de los que expresan las críticas hacia el PSOE han sido protagonistas de casos parecidos o mucho peores, en referencia al PP.

Junqueras ha señalado que todos los casos de corrupción le provocan un asco enorme: "Los de los unos y los de más allá, los que son de verdad y los que son falsos", y ha asegurado que tiene experiencia como para saber que unos son capaces de corromperse y otros de presentar denuncias falsas.

"Sería bueno que todos tengamos la certeza de que no hay acusaciones falsas, pero no la podemos tener porque hemos visto cómo había ministros del Interior como el señor Fernández Díaz que daba instrucciones a un juez para que inventase pruebas falsas", tras lo que ha lamentado que el sistema judicial no persiga este tipo de prácticas.