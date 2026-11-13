Junqueras propone destinar un 30% de recursos de infraestructuras ferroviarias a mantenimiento

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, atiende a los medios, en la Estación de Sants, a 13 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). ERC ha exigido en repetidas ocasiones responsabilidades a Adif y al Gobierno respecto al estado y la conserv - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que propondrán en el Congreso la modificación de la Ley del sector ferroviario para garantizar que un 30% de los recursos de infraestructuras se destinen a mantenimiento y seguridad, y ha calificado de "insuficiente" el presupuesto actual de mantenimiento, que ha situado en menos del 15%.

En declaraciones este viernes ante la Estación de Sants de Barcelona y después de los accidentes de tren de este último año, Junqueras ha asegurado que el 30% es lo que invierten en mantenimiento "países como Francia, Italia o Alemania, que destinan entre el 34% y el 39% de todo el presupuesto de infraestructuras".

El dirigente republicano ha añadido que este 30% es el que también destina aproximadamente la Generalitat para mantener el Metro de Barcelona y los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), y que el Ministerio de Transportes "acostumbra a destinar entre el 44 y el 64% del presupuesto" a mantener carreteras y autovías.

AVANCES "LENTOS" DEL TRASPASO

Ha señalado que esta iniciativa también se enmarca en la voluntad de ERC de conseguir el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat, y ha celebrado que en la bilateral Estado-Generalitat de este jueves hubo algún avance, aunque ha lamentado que "a la hora de calendarizar la R1 continúan siendo extraordinariamente lentos".

"Ayer hicieron un pequeño paso, pero muy pequeño y muy lejos de lo que la sociedad catalana y los usuarios de trenes necesitan", ha criticado Junqueras, después de que este jueves el Gobierno y el Govern acordaran establecer los trabajos que se deberán llevar a cabo para hacer posible el cambio de gestión de la infraestructura con todas las garantías jurídicas, económicas, técnicas y operativas.

Junqueras ha acusado a los socialistas de "arrastrar los pies" y ser perezosos a la hora de cumplir compromisos como el traspaso de Rodalies pactados con los republicanos, y ha señalado que por eso es importante la presencia de ERC para exigirles estos recursos.

Preguntado sobre qué espera que pase con el traspaso de Rodalies si se forma un Gobierno de PP y Vox, ha respondido que estos dos partidos "harán todo lo posible para perjudicar" a Catalunya, y ha añadido que no espera nada de ellos porque nunca han aportado nada.

"El modelo del PP, como desgraciadamente también en gran medida el modelo del PSOE, es un modelo de carácter faraónico. Es un modelo que centra toda su atención en cortar cintas, en inaugurar nuevos tramos", ha reprochado Junqueras, que ha asegurado que estos nuevos tramos añaden costes de mantenimiento a una red sobredimensionada.

Ha criticado que la red ferroviaria española "absurdamente ha querido competir con China para tener la red de alta velocidad más grande del mundo", ha apuntado que esto no tiene ningún sentido y no lo ha hecho ningún otro país en el mundo ni en Europa.