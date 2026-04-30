Junqueras responde a las amenazas de Tarradas (Vox): "A la gente como tú os juzgamos en Nüremberg"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, a 14 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El partido se fundó en Barcelona en marzo de 1931, así que este año están conmem - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido al diputado de Vox en el Parlament Alberto Tarradas que, en el pleno de este jueves, ha amenazado con deportar a la diputada de ERC Najat Driouech: "A la gente como tú os juzgamos en Nüremberg".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el dirigente republicano ha asegurado que "las amenazas de la extrema derecha racista" no harán callar ni recular a los republicanos.

"Catalunya es un país de derechos, libertades y convivencia. Ante quienes quieren sembrar odio y miedo, responderemos con democracia, firmeza y dignidad", ha subrayado Junqueras.