Junts achaca el socavón de Montcada (Barcelona) a "desinversión" del Estado y pide responsabilidades

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha atribuido este jueves el socavón de Montcada (Barcelona), también el del Putxet y la llamarada de Sants en la capital catalana, a la "desinversión" del Estado en materia de infraestructuras y ha pedido depurar responsabilidades políticas.

"No pueden decir que son hechos aislados, debidos a la mala suerte. Es el resultado de años y años de desinversión. Las cifras del Gobierno son demoledoras. Lo que invierte el Estado a nivel de Catalunya es menos de la mitad de lo que nos correspondería", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras criticar la gestión del Govern en este ámbito, ha tildado de "vergüenza" que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defienda que las infraestructuras en Catalunya están mejorando pese a todo lo que está ocurriendo.

"Cada nuevo incidente confirma el estado deplorable en el que tenemos las infraestructuras del país. Esto es por la asfixia deliberada a la que nos somete el Estado y por la sumisión del PSC, que no se planta en Madrid para defender recursos que son nuestros", ha dicho.

Por ello, ha exigido transparencia para saber qué ha pasado y depurar responsabilidades políticas porque "el socavón en la gestión del Govern es cada vez mayor", y no descarta pedir que comparezca Illa o la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, si lo consideran necesario.