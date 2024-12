Junts acusa a PSC, ERC y Comuns de votar contra Catalunya y esconderse "tras un falso progresismo"

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado a PSC, ERC y Comuns de votar en contra de los intereses de Catalunya: "Se están escondiendo tras un falso progresismo y no están defendiendo Catalunya", ha criticado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, se ha referido así a la votación este jueves del paquete fiscal del Gobierno, en la que también se derogó por mayoría absoluta el gravamen a las grandes empresas energéticas.

Se trata de una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con apoyo de Junts y del PNV.

"Hay un interés en ponernos en un bloque o en otro, pero Junts no está en ningún bloque. Algunos, por complejos o por quedarse en este bloque supuestamente progresista español, están haciendo que estén votando en contra de Catalunya", ha insistido Nogueras.

Ha argumentado que las modificaciones fiscales introducidas por Junts permiten salvaguardar inversiones industriales en el Camp de Tarragona: "Y quien esté en contra de esto, que lo diga y que hable claro. Pero que no se envuelvan con pancartas de falso progresismo, que es lo que están haciendo ERC, PSC, Comuns, Sumar y Podemos".

Preguntada por qué pasaría si la Mesa del Congreso no admitiese a trámite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, Nogueras ha respondido que no están en ese escenario sino en el de que "se admita a trámite y que se pueda tener este debate".

"Si pasase eso, las consecuencias o lo que podría significar este colapso lo veremos y lo valoraremos", ha subrayado.