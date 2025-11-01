Junts en Barcelona tacha de "fracaso" de Rabell el nombramiento de una comisionada de Educación

Archivo - La portavoz del grupo de Junts en Barcelona, Neus Munté - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Neus Munté, ha tachado este sábado de "reconocimiento implícito del fracaso" del concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Rabell, el nombramiento de una comisionada de educación.

Munté también ha criticado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "huye del debate democrático y pretende esconder con cada vez más comisionados su incapacidad de gobernar", informa la formación en un comunicado.

Ha calificado el nombramiento de Marta Sendra como nueva comisionada de Educación de "huida adelante que no resolverá nada" y ha dicho que es muestra de la pésima gestión del área, textualmente.

Además, ha criticado el momento elegido para este anuncio: "es absolutamente impropio y antidemocrático que el alcalde haga público el nombramiento de un nuevo comisionado justo al día siguiente del tradicional Debate sobre el Estado de la Ciudad", ha afirmado.

"Al Pleno se presentó como si todo fuera bien, con datos maquillados y un discurso triunfalista desconectado de la realidad. Y hoy, sábado, cuando nadie lo puede cuestionar en directo, anuncia un nombramiento que es el reconocimiento implícito que el área de Educación es un desastre", ha rematado, y ha calificado de improvisación esta decisión.