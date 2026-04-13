Junts critica la gestión de Collboni en transparencia y le exige un plan de acción "urgente"

Archivo - Grupo municipal de JuntsXBarcelona, encabezado por su líder Jordi Martí Galbis, en un Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona exigirá en la Comisión de Presidencia de este miércoles un plan de acción "urgente" tras acusar de mala gestión en materia de transparencia al alcalde, Jaume Collboni.

"Estamos ante un gobierno que incumple sistemáticamente sus obligaciones en transparencia, que no responde a los grupos municipales en los plazos establecidos, que no pública información esencial sobre su actividad y que ha convertido la opacidad en una forma de gobernar", ha afirmado la concejal del partido, Victòria Alsina, en un comunicado este lunes.

Es por ello que los de Puigdemont reclamarán un plan que, entre otras cosas, prevea publicar y mantener actualizada la información relativa a la acción de gobierno, incluyendo el estado de desarrollo de los proyectos y el grado de cumplimiento de las iniciativas aprobadas.