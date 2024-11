Junts critica el inicio de legislatura de Illa: "100 días que parecen 155"

Tachan al Govern de Illa de "españolización, supeditación al PSOE y también mala gestión"

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este miércoles el inicio de legislatura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de su Govern, y ha ironizando que han transcurrido "100 días que parecen 155".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Sales ha tachado de desastrosa la gestión de Illa desde que tomó posesión: "Son 100 días que parecen 155 porque el presidente Illa y su Govern han iniciado un proceso de españolización en la Generalitat como sufrimos con la aplicación del artículo 155 de la Constitución después de la Declaración de Independencia de 2017".

A su juicio, en estos 100 días, Illa ha demostrado que no gobierna para todos los catalanes, que "no tiene ni la más mínima intención de molestar a Madrid y que no moverá ni un dedo para defender los intereses" de los catalanes.

"Durante estos primeros 100 días del presidente Illa solo ha habido españolización, supeditación al PSOE y también mala gestión", ha añadido.

Por su parte, el líder del partido en el Parlament, Albert Batet, ha descrito que el objetivo del proyecto de Illa es "unir y servir España" y ha asegurado que está haciendo el trabajo, por lo que ha expresado su deseo de que esta etapa sea corta.

CONFUNDE "NORMALIZACIÓN CON ESPAÑOLIZACIÓN"

"Confunde normalización con españolización", ha expresado Sales, en alusión a la defensa de Illa de la situación de normalidad que vive Catalunya con los socialistas en el Govern.

Como ejemplo de ello, Sales ha expuesto las seis ocasiones en las que Illa se ha encontrado con el Rey, y ha criticado que se exhiba la bandera de España en el Palau de la Generalitat, algo que "no había pasado ni durante la aplicación del artículo 155".

Según ella, Illa ha ido acentuando, en sus palabras, su españolismo a medida que ha avanzado la legislatura, con también "el menosprecio constante" hacia el catalán, empleando el castellano para actos oficiales.

También ha acusado a Illa de hacer "purga" de algunos miembros del cuerpo de los Mossos d'Esquadra por el hecho de ser independentistas y ha criticado que el presidente no se reúna con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su visita a Bruselas, y que no asistiera este martes al acto de conmemoración de los 10 años del 9N en el Parlament.

CRÍTICA A ERC

Sales también ha dicho que ERC "no puede estar contenta" con un presidente como Illa y con un Govern que ha asegurado textualmente que está sometido a Madrid, que es antiindependentista y que utiliza la geometría variable para votar conjuntamente con PP y Vox iniciativas parlamentarias.

"Hemos vivido el congreso de ERC desde el respeto, desde el silencio en muchos momentos en los que habríamos podido incluso expresar nuestra opinión", ha defendido Sales, aunque ha considerado necesario aludir a los dos grupos que hicieron posible la investidura.