Junts, ERC, Comuns y CUP llevan a Millo y Gay a Fiscalía por no acudir a la comisión sobre espionaje

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP en el Parlament elevarán a Fiscalía "las incomparecencias" de los exdelegados del Gobierno en Catalunya Enric Millo y Maria Eugènia Gay, que estaban citados en la comisión de investigación del Parlament sobre ciberespionaje e infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos.

En un comunicado conjunto, los grupos han explicado que Millo y Gay estaban convocados este lunes por segunda vez, después de que el pasado martes 23 de septiembre "desatendieran por primera vez la convocatoria del Parlament para dar explicaciones del espionaje mientras eran delegados del Gobierno".

La comisión ha aprobado elevar las incomparecencias a la Mesa del Parlament, que a su turno será la responsable de fundamentar jurídicamente la denuncia ante la Fiscalía, según lo que establece el artículo 68 del reglamento de la Cámara catalana.

Los 4 grupos parlamentarios han criticado "el menosprecio y el destinterés por parte de antiguos miembros del Gobierno español y representantes del PP y PSC para dar explicaciones sobre las vulneraciones de derecho del Estado a través del espionaje y las infiltraciones policiales".

"Junts, Esquerra, Comuns y CUP se comprometen a emprender las medidas jurídicas y legales pertinentes en caso de que este incumplimiento se extienda en comparecencias futuras en la misma comisión parlamentaria", han añadido.