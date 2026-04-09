Junts impulsa una campaña que critica a Collboni por ser un alcalde "de espaldas" a Barcelona

El líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí, presenta una campaña que retrata a Jaume Collboni como un alcalde que vive "de espaldas" a la ciudad - JUNTS

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Junts de Barcelona ha impulsado una campaña en la que critica al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, por ser una persona que vive "de espaldas y que se tapa los ojos, la boca y las orejas" ante los principales problemas de los ciudadanos.

En un comunicado, el líder del grupo municipal, Jordi Martí, ha explicado que con la campaña quieren evidenciar "la falta de proyecto" de Collboni y reivindicar las propuestas y soluciones que son necesarias para la ciudad.

La campaña se desplegará en diferentes etapas, canales y acciones durante los próximos meses y presenta 5 imágenes de Collboni, hechas con inteligencia artificial, con diferentes lemas.

Los lemas son: 'Collboni No escucha, no escucha a los vecinos'; 'Collboni No quiere mirar, no quiere mirar la inseguridad'; 'Collboni No responde, no responde ante la emergencia de la vivienda'; 'Collboni Da la espalda, da la espalda a las familias que cada día lo tienen más difícil' y 'Collboni Renuncia a ser quiénes somos, ha renunciado a que Barcelona sea Barcelona: capital de Catalunya y del catalán'.

Para Martí, Barcelona merece mucho más que "un mal gobierno, débil y sin ambición" encabezado por Collboni, al que acusa de optar por la vía fácil y de no plantar cara a los grandes retos de la ciudad.

En seguridad, ha acusado al gobierno municipal de acogerse a las estadísticas para negar la mayor; en vivienda, ha lamentado que los precios de alquiler sigan subiendo, y en materia económica ha criticado el "infierno fiscal" de la ciudad.

También ha acusado a Collboni de actuar "como si Barcelona fuera una capital de provincia española, de no defender de forma suficiente su papel como capital de Catalunya ni la promoción del catalán".