Junts no apoyará los Presupuestos de Collboni y tacha a su gobierno de "trileros" con el 30% de VPO

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado que no apoyarán las propuesta de Presupuestos ni de Ordenanzas Fiscales para 2026 presentada por el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, a los que ha tachado de "trileros" por su actitud respecto la reforma de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial.

En rueda de prensa este miércoles, ha lamentado que el ejecutivo municipal haya tratado de culpar a Junts de frenar la reforma ante varios promotores de vivienda de la ciudad, si bien en varias reuniones el gobierno llevadas a cabo las últimas semanas los de Collboni les han confirmado que no tienen intención de recuperarla.

"Es muy lamentable porque nosotros hacemos política seria, somos gente de palabra y queremos aportar soluciones reales a los problemas de la ciudad y nos hemos sentido engañados", ha señalado Martí, que también ha cargado contra la política de acuerdos de Collboni.

En concreto, le ha reprochado no haber tenido "ninguna voluntad de negociación" con Junts pese a ser el partido con mayor representación, cuando además ellos siempre se han mostrado abiertos lo que, a su juicio, demuestra que el alcalde solo está interesado en mantener la alcaldía.

"Solo llega a acuerdos, y acuerdos serios y muy importantes, cuando de lo que se trata es de negociar la silla. Entonces sí que se pone con quien sea", ha sostenido Martí, que ha asegurado que su negativa a Presupuestos y Ordenanzas es un 'no' a las propuestas de Collboni, no a los barceloneses.