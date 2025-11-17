Junts nombra a Batet como adjunto a la presidencia del partido y Sales liderará el grupo

Archivo - (2I-D) El diputado de Junts en el Parlament de Catalunya, Albert Batet; el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales, durante una jornada de trabajo del grupo de Junts - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts ha aprobado este lunes nombrar al hasta ahora presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet, como adjunto a la presidencia del partido en Coordinación Institucional y Estrategia así como director de campaña, mientras que Mònica Sales asumirá la presidencia del grupo parlamentario con Salvador Vergés como portavoz.

Así lo han anunciado en un comunicado, donde aseguran que la reorganización responde a la realidad del nuevo contexto político y al reciente informe del Abogado General del TJUE "que valida la Ley de Amnistía y el posible retorno del presidente Carles Puigdemont".

La dirección permanente de Junts, que se ha reunido este lunes en Waterloo (Bélgica), ha avalado por unanimidad la propuesta de Puigdemont y del secretario general, Jordi Turull.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)