Junts pide a Colau que presente una denuncia por los concejales afectados por el 'Catalan Gate'

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al Gobierno de Ada Colau que presente una denuncia en nombre de los concejales afectados por el presunto espionaje a dirigentes independentistas, conocido como 'Catalan Gate'; en concreto la presidenta de la formación, Elsa Artadi, y el líder de ERC en el consistorio, Ernest Maragall.

Así lo ha anunciado Artadi en una rueda de prensa, en la que ha presentado las iniciativas que Junts defenderá en el pleno de este viernes, entre las que se encuentra la de condenar el presunto espionaje, que incluye la petición de denuncia y poner a disposición del Ayuntamiento un servicio de protección contra el espionaje digital en el consistorio.

"El hecho de que nosotros estemos dentro del caso y hayamos sido víctimas pone en peligro y bajo sospecha todas las comunicaciones que hayamos podido tener dentro del Ayuntamiento", ha alertado Artadi, que ha lamentado que la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, no se haya pronunciado al respecto.

Junts ha decidido presentar esta proposición en paralelo al pleno extraordinario que ha pedido ERC (que todavía no está convocado) porque no quieren que "quede en una declaración política y no se tomen decisiones", y porque su voluntad es que el consistorio se involucre.

Además, Artadi ha criticado que el PSC presente también una proposición sobre el presunto espionaje, motivo por el cual también descarta un debate conjunto sobre el tema: "No queremos que se junte nuestra proposición con la del cinismo del PSC".

La proposición de los socialistas busca "condenar toda forma de espionaje político que suponga una flagrante vulneración de los derechos humanos" y pedir al Gobierno del Estado que investigue el caso con la máxima celeridad y transparencia, entre otras cuestiones.

Por otro lado, en el pleno, Junts presentará un ruego para que el Gobierno municipal elabore un directorio de contingencias y definición de responsabilidades junto al sector del libro tras la Diada de Sant Jordi, afectada por la lluvia y viento, y un seguimiento de ruego sobre el plan de mejora de la accesibilidad de las playas de la ciudad.