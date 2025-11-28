Junts pide a Collboni que evalúe riesgos para la ciudad tras los positivos de peste en jabalíes

Archivo - Jabalíes en los alrededores de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Titon Lailla, ha registrado 9 preguntas dirigidas al alcalde Jaume Collboni para que evalúe con "urgencia" los riesgos que suponen para la ciudad los dos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados sin vida el 25 y 26 de noviembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En un comunicado este viernes, el grupo ha pedido al gobierno municipal conocer cual es el grado de preparación y respuesta del consistorio frente a una situación que ha considerado "de extrema gravedad y que requiere de actuaciones inmediatas y coordinadas".

Para Lailla, es "especialmente preocupante" que el foco declarado esté situado a una distancia inferior a los 10 kilómetros del término municipal de Barcelona, dentro del área de influencia del parque natural de Collserola, donde la presencia de jabalíes es elevada.