Junts pide a Collboni impulsar la Casa dels Oficis en Barcelona para darles prestigio

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts ha pedido al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, impulsar la Casa dels Oficis en Barcelona, junto al Consell de Gremis, para prestigiar los oficios y reforzar la formación profesional.

La concejal de Junts Joana Ortega defenderá la propuesta en la próxima Comissió d'Economia i Hisenda del Ayuntamiento, informa el partido en un comunicado este sábado.

Ortega ha destacado el papel que los gremios y los oficios han tenido en la configuración económica, social y cultural: "Es necesario apostar decididamente por la formación profesional y los oficios como eje vertebrador del empleo de calidad y del desarrollo económico de la ciudad".