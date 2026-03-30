Junts pide la comparecencia de Illa, Dalmau y Vila por la sentencia del TSJC sobre el catalán

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado este lunes que han pedido la comparecencia en la Cámara del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya ordenado que se ejecute provisionalmente la sentencia que anulaba parte del decreto sobre el catalán en escuelas.

En rueda de prensa desde el Parlament, Sales ha remarcado que esta comparecencia es urgente para que expliquen "qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana".

"En un momento de máxima emergencia hay silencios que no deberíamos permitir", ha añadido que la falta de compromiso de Illa le hace cómplice de la situación, y ha abogado por dar una respuesta unitaria del lado de la comunidad educativa y las entidades que dan apoyo a la lengua ante la decisión del TSJC.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)