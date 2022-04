Junts pide no apoyar iniciativas del Gobierno hasta tener dimisiones por el 'Catalan Gate'

Reclama a ERC no apoyar el decreto sobre la guerra en el Congreso si no hay dimisiones y explicaciones

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha pedido este martes a los partidos independentistas con representación en el Congreso de los Diputados que no apoyen ninguna iniciativa del Gobierno hasta que no dé explicaciones y se produzcan dimisiones por el caso de presunto espionaje conocido como 'Catalan Gate'.

"Las explicaciones son inexcusables, y las dimisiones, obligatorias e inmediatas", ha dicho Rius en declaraciones a la prensa en el Parlament, sin concretar quiénes deberían dejar su cargo por las presuntas escuchas.

Preguntado por si piden a ERC no apoyar el decreto con medidas urgentes ante la guerra, ha afirmado que reclaman no apoyar ninguna iniciativa del Ejecutivo mientras no haya explicaciones y dimisiones, y por lo tanto "la del jueves tampoco".

Este mismo martes el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado sobre el voto de ERC a ese decreto que "de aquí al jueves pueden pasar muchas cosas", mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha descartado tumbar la agenda legislativa del Gobierno, en sus palabras.

"EL SILENCIO DE SÁNCHEZ"

Rius ha lamentado que una semana después de las revelaciones del centro 'Citizen Lab"' sobre el presunto espionaje Sánchez no se haya pronunciado sobre el caso: "El silencio de Pedro Sánchez continúa haciéndolo cómplice de este espionaje masivo que se ha confirmado hoy por diversas informaciones periodísticas".

Ha reclamado "una comisión de investigación exhaustiva" que determine quién ordenó las presuntas escuchas a más de 60 personas vinculadas al independentismo, y explicaciones políticas por parte del presidente del Gobierno, en sus palabras.

En ese sentido, ha afirmado que el CNI "depende del Gobierno español y reporta directamente al presidente del Gobierno español" y que deben determinarse responsabilidades políticas y judiciales, después de que 'El País' haya publicado que el CNI llevó a cabo supuestos seguimientos con autorización judicial a algunos líderes independentistas.