Junts pregunta a Illa qué hará ante el "menosprecio" del catalán en la regularización de migrantes

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (1 fila, 2i), el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau (1 fila, i), y la presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales (2 fila, d),durante el pleno del Parlament , a 18 de marzo de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha preguntado a la Generalitat si llevará a cabo acciones para "poner remedio al menosprecio del catalán del Gobierno" en el decreto de regularización de migrantes que se ha abierto desde la madrugada de este jueves.

El grupo ha registrado este viernes una batería de preguntas en el Parlament tras alertar que el proceso de regularización de migrantes "ignora" el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia y que está provocando el que consideran un grave colapso de los servicios municipales en Catalunya.

Por ello, quieren que el Govern valore el motivo por el que este proceso de regularización no contemple el requisito de conocer el catalán, y que especifiquen si han llevado a cabo alguna acción ante el Gobierno para corregirlo, también por parte del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

También emplazan al Govern a concretar cómo reforzarán la integración lingüística "ahora que se comprueba que ha sido ignorada por el Gobierno", y si consideran que este requisito es imprescindible para una adecuada integración de estas personas y para garantizar la supervivencia del catalán.

Otra de las preguntas que formulan es si la Generalitat modificará la instrucción que establece los criterios para la redacción de informes de extranjería que aplica el reglamento español y exigirá el documento de arraigo en el que se acredite el conocimiento del catalán para todos los casos.

Además, preguntan qué utilidad tienen disponer de un Pacte Nacional per la Llengua "si después, en decisiones trascendentales para el futuro de la lengua, el Govern no actúa o no despliega todos los mecanismos de negociación con un Gobierno de su mismo partido".