Junts rechaza el Consorci d'Inversions y defiende que la disposición adicional tercera ya lo regula

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha rechazado este lunes el Consorci d'Inversions pactado entre el Govern y ERC y ha defendido que la disposición adicional tercera del Estatut ya regula esta cuestión.

"Es un organismo innecesario. Para saber los datos de ejecución presupuestaria se pueden saber fácilmente sólo apretando un botón del ordenador, como las balanzas fiscales. Sólo es cuestión de voluntad política saber y conocer estos datos", ha sostenido en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva del partido.

Así, ha explicado que la propuesta de Junts pasa por que el dinero no ejecutado se transfiera directamente a la Generalitat al final de cada año, algo que considera viable porque "lo permite jurídicamente la disposición adicional tercera del Estatut sin necesidad de crear ningún organismo nuevo, que lo único que hará es ralentizar los procesos".

SIN "PODER REAL"

También ha manifestado que el Consorci d'Inversiones no tiene "ningún poder real porque la última palabra la seguirá teniendo el Consejo de Ministros" ni capacidad para decidir qué inversiones se harán en Catalunya.

"Se repite la misma historia que con el traspaso de Rodalies, donde la última palabra la tiene el Gobierno", ha reprochado Rius, que considera que dicho órgano tampoco representa ningún cambio estructural ni tiene voluntad de permanencia porque su existencia dependerá del los que gobiernen en cada momento.

En su opinión, el Consorci d'Inversions no se crea para resolver el déficit de inversiones en Catalunya pero sí por "la necesidad de ERC de encontrar una coartada para aprobar" los Presupuestos de la Generalitat.

Al preguntarle si votarán en contra cuando llegue al Congreso, ha evitado concretarlo pero ha asegurado que la posición de Junts es "obvia" al considerar que es un órgano innecesario.