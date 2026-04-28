Junts rechazará en el Congreso el Consorci d'Inversions pactado entre socialistas y ERC

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts rechazará en la votación de este martes en el Congreso la toma en consideración del Consorci d'Inversions pactado entre socialistas y ERC, con lo que no logrará pasar el primer trámite.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha recordado que su grupo ya se ha posicionado en dos ocasiones en contra de la creación de este órgano, por lo que ha asegurado que en la votación del Congreso serán "coherentes" con esta posición.

"Seremos coherentes", ha explicitado Vergés, que no ha querido dar más detalles sobre esta iniciativa ni tampoco sobre el voto que su partido emitirá en relación al decreto de la prórroga de alquileres.