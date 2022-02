Junts sitúa a Cuevillas al frente de la comisión que debe emitir el dictamen de Juvillà (CUP)

No convocarán las comisiones que dependen de Junts y creen que otras no podrán celebrarse

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado este martes la propuesta de situar Jaume Alonso-Cuevillas al frente de la comisión del Estatuto de los Diputados, que debe emitir un dictamen sobre qué hacer con el acta del secretario tercero de la Mesa y diputado de la CUP Pau Juvillà.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, con lo que Cuevillas sustituirá a David Saldoni en el cargo, unos cambios que responden a "una nueva ordenación" del grupo parlamentario, ha destacado.

"Cuevillas tiene un perfil jurídico que puede ajustarse a lo que se habla en esta comisión, y Saldoni tendrá impulso en otras comisiones que se pueden ajustar a su perfil. Es una cuestión de funcionamiento interno del grupo", ha destacado.

Al haber propuesto la sustitución del presidente de dicha comisión, Sales ha precisado que deberá procederse al cambio, y que hasta entonces quien la convocará y la presidirá es la presidenta del Parlament, Laura Borràs, según les han trasladado los letrados de la Cámara.

Según Sales, han recibido el encargo de convocar la comisión del Estatuto de los Diputados "en la máxima brevedad posible" en base a lo que establece el reglamento del Parlament, y el dictamen que emita deberá elevarse al pleno.

Tras el acuerdo de paralizar la actividad parlamentaria hasta que haya dictamen, ha concretado que las comisiones que dependen de Junts no se convocarán, y creen que si se celebran otras no habrá 'quorum' suficiente y no podrán celebrarse.

PARTIDOS "COMPROMETIDOS CON LA DEMOCRACIA"

Además de expresar su apoyo a Borràs y desear una pronta recuperación a Juvillà, cree que la situación en el Parlament interpela "no sólo a los grupos que forman parte del 52% independentista, también a todos los que están comprometidos con la democracia".

"Lamentamos que algunos prefieran camuflarse en subterfugios o refugiarse en la equidistancia. Les preocupa más parar temporalmente el Parlament que la pérdida definitiva del escaño de un diputado por una injerencia judicial", ha lamentado.

También considera que PSC-Units, Cs y PP no tienen autoridad para criticar la decisión de la Mesa del Parlament, de paralizar la actividad parlamentaria hasta que haya un dictamen, porque permitieron "el cierre del Parlament y cesaron un gobierno elegido democráticamente".

"Celebramos que el 52% independentista haya actuado como un bloque granítico para afrontar esta represión. Cuando vamos juntos somos más fuertes", ha reivindicado.