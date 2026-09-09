Junts urge a Parlon a explicar en el Parlament la dimisión de Trapero y pide su cese

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha urgido a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, a comparecer en la comisión parlamentaria prevista para el 16 de septiembre tras la dimisión del hasta ahora director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y ha pedido de nuevo su dimisión.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha acusado al Govern de Salvador Illa de haber perdido el control: "Lo que debe hacer el Govern de Illa es cesar a los responsables principales de todo ello, los consellers. Hace tiempo que pedimos que no haga sólo este maquillaje, sino autentica remodelación del Govern".

Para Vergés, lo que está pasando en Interior es un "cambio estructural" de la cúpula, lo que considera especialmente grave por ser un Departament sensible y estratégico, y cree que llega en un momento en que, a su juicio, está aumentando la criminalidad y la preocupación entre la ciudadanía.

"Este incremento de la inseguridad en la calle va vinculado a un auténtico caos en el departamento que tiene la responsabilidad de contrarrestarlo", ha subrayado Vergés, que ha definido como un fracaso el fichaje de Trapero en el Govern de Salvador Illa.

También ha cargado contra su sustituto en el cargo, Ferran López, recordando su papel en la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Por su trayectoria, su agenda, objetivos y convicciones evidencia el modelo policial y de país que nos quiere imponer Illa y su Govern".