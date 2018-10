Juzgados catalanes retrasan sentencias a la espera de la decisión sobre el impuesto de hipotecas

Publicado 23/10/2018 15:21:55 CET

Barrientos (TSJC) apunta a que la revisión de la sentencia del Supremo puede causar un "aluvión" de demandas

LLEIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha asegurado este martes que los juzgados están retrasando sentencias sobre hipotecas a la espera de conocer la aplicación de la decisión del Tribunal Supremo del 16 de octubre que falló que era la entidad bancaria quien tenía que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas).

"Me parece una posición prudente y razonable, entre otras cosas porque no podemos obviar que hay una resolución de la Sala III del Tribunal Supremo que en algo va a cambiar la jurisprudencia de la Sala I, que se fijó en enero de este mismo año", ha afirmado Barrientos en la Audiencia de Lleida, donde este martes se ha reunido la Sala de Gobierno del TSJC, aludiendo a la sentencia de hace ocho meses que decía que el impuesto correspondía al cliente.

En rueda de prensa, Barrientos ha señalado que la revisión de la sentencia por el Pleno del Contencioso del Supremo el 5 de noviembre puede provocar un "aluvión de demandas" en los juzgados que podría hacer necesarios refuerzos.

Desde su punto de vista, "hay que relativizar la incidencia que la sentencia pueda tener en las demandas ya presentadas, sobre todo las que se han planteado a partir de enero de 2018, que es la fecha de la sentencia en la que el pleno de la Sala I del Tribunal Supremo mantuvo que ese impuesto tenía que pagarlo el cliente".

"A partir de ese momento es muy infrecuente por no decir excepcional que las demandas incluyan esa partida del impuesto, porque desde febrero hasta ahora esa partida tenía que pagarlo el prestatario, no el prestamista, y no se incluía sistemáticamente", ha dicho.

Preguntado por los medios si la marcha atrás del Supremo en 24 horas ha perjudicado la imagen del alto tribunal, Barrientos ha considerado que no es una marcha atrás y se ha remitido a la nota de prensa del lunes en la que, según su interpretación, lo que el Pleno pueda decir el 5 de noviembre no modificará la sentencia de la Sección II de la Sala III.

"En realidad no hay una marcha atrás, lo que dijo la sentencia del 16 de octubre de la Sección II de la Sala III es firme, no puede ser revisado ni siquiera por el Pleno de la Sala, la declaración de nulidad deja despejado el campo para afirmar que es irrevocable" en el caso concreto de quienes presentaron la demanda, por lo que solo se revisará es si provoca efectos generales y desde cuándo.