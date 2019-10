JxCat acusa a Sánchez de "menospreciar" a Torra y de hacer electoralismo

Publicado 21/10/2019 12:42:18 CET

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de JxCat al Congreso, Laura Borràs, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "menospreciar" al de la Generalitat, Quim Torra, por no cogerle el teléfono ni reunirse con él así como de hacer electoralismo.

"Sánchez no quiere reunirse con Torra, ni siquiera coge el teléfono al presidente de todos los catalanes. La excusa que da Sánchez es que Torra no condena la violencia, pero la ha condenado por activa, pasiva y perifrástica", ha sostenido en rueda de prensa en el Parlament.

Según Borràs, es una "irresponsabilidad mayúscula" la actitud de Sánchez, y ha lamentado que llame a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y no a presidente de la Generalitat, así como que solo visite a los policías ingresados por los disturbios de estos días y no a todos los ciudadanos heridos.

"Con la violencia, Sánchez también discrimina", ha reprochado la diputada de JxCat, que no le consta que el presidente del Gobierno haya hablado con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Si esta llamada se hubiera producido, Borràs no duda de que Aragonès, por lealtad al Govern, habría emplazado a Sánchez a hablar con el presidente de la Generalitat.

Tras cerrar filas con la gestión de Torra, recrimina que Sánchez "no quiere, no puede o no sabe dar salida" a la situación actual en Catalunya, y critica que la cara pública del Gobierno sea la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

También se ha referido a la propuesta de resolución que JxCat, ERC y la CUP negocian después de que Torra apostara la semana por volver a ejercer el derecho a la autodeterminación en esta legislatura, pero no ha concretado si el documento en el que trabajan recogerá esta premisa.

Sobre si JxCat asistirá al encuentro de cargos electos organizado este lunes por la CUP, Borràs ha recordado que el Consell per la República ya anunció que convocaría la 'Asamblea de Cargos Electos de Catalunya', y que es el marco al que asistirán.