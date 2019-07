JxCat critica la propuesta de ERC de presidir la Diputación de Barcelona: "No es posible"

Publicado 08/07/2019 18:06:37 CET

ERC les reprocha que no asistieran el viernes a una reunión conjunta con los comuns

BARCELONA, 8 Jul.

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha criticado este lunes la propuesta lanzada por el vicepresidente del Govern y número tres de ERC, Pere Aragonès, para que presidan la Diputación de Barcelona porque ofrecen "un pacto que no es posible", al requerirse el apoyo de los comuns.

"Esto no ha pasado ni pasará, a no ser que me sorprendan. Pero la realidad es tozuda, y lo que ha hecho Aragonès ha sido ofrecer una mesa de tres patas con dos", ha lamentado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, pocas horas después de que dirigentes de ERC y JxCat se hayan reunido en la sede de los republicanos para intentar limar asperezas.

Para Pujol, la propuesta de Aragonès "es una operación de marketing considerable porque se ha impuesto que es posible un acuerdo que, a esta hora, no es posible", y ha llamado a ser rigurosos y responsables para afrontar la gobernabilidad del ente supramunicipal.

Tras advertir de que en la Diputación de Barcelona podría reproducirse la alianzas del Ayuntamiento de Barcelona, ha reiterado que los comuns no han aclarado si están dispuestos a un acuerdo con JxCat, y ha recordado que el portavoz de CatComú, Joan Mena, ha explicado este mismo lunes que su propuesta pasaba por un gobierno de izquierdas junto con PSC y ERC.

"Los comuns intentan gustar a todo el mundo y se equivocan cuando rechazan, por dogma de fer, los pactos de JxCat. No mordemos y en muchos casos hemos llegado nuevos a la política", ha sostenido Pujol.

Además, considera que no tiene sentido hablar de revertir el pacto en la Diputación de Barcelona y no abordar los que se sellaron en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Figueres (Girona) y Tàrrega (Lleida), entre otros municipios, donde ERC pactó con el PSC para llevar "a la irrelevancia" a JxCat.

APELACIÓN A LOS COMUNS

"Unidad siempre y fortaleza del espacio independentista siempre, no vale a ratos sí y a ratos no", ha reprochado Pujol a los republicanos, a los que ha instado a aclarar si los comuns están por un pacto en el que esté JxCat en la Diputación de Barcelona.

Por teléfono, el vicesecretario de Organización de ERC, Isaac Peraire, ha reprochado a JxCat que no asistieran el viernes por la tarde a una reunión conjunta con los comuns para "hacer un acuerdo amplio" que permitiera que estuvieran en la Diputación de Barcelona.

"El viernes pasado estaba esta suma. Aún hay tiempo para que la tercera institución del país no caiga en una fuerza no independentista", ha advertido Peraire, tras recordar que el jueves se constituye el pleno de la Diputación.

"Los que deciden tirar por otro lado son los de JxCat", ha lamentado Peraire, tras defender que los republicanos no han dejado las instituciones en manos de fuerzas que aplicaron el 155, como los socialistas.

Después de que Pujol haya acusado a los republicanos de haber desaparecido tras la constitución de los ayuntamientos, Peraire lo ha negado y le ha recordado los pactos que han alcanzado para gobernar las diputaciones de Lleida, Tarragona y Girona : ERC preside las dos primeras y JxCat la tercera.