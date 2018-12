JxCat y ERC afean a Barrientos (TSJC) la respuesta judicial al 1-O

Publicado 29/11/2018 14:52:46 CET

ERC pide su dimisión al no mencionar el 1-O ni el atentado en la Memoria Judicial

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de JxCat y ERC han afeado este jueves al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, la respuesta del poder judicial al 1-O, con decenas de investigados en numerosos juzgados de Catalunya, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y la falta de agilidad para instruir las cargas policiales que causaron un millar de heridos, según ellos.

En la Comisión de Justicia del Parlament, en la que ha comparecido Barrientos para informar de la Memoria Judicial de 2017, ambos grupos han lamentado que en el documento no se haga mención a todas las causas derivadas del proceso soberanista y, desde ERC, Marc Sanglas le ha pedido la dimisión también por no abordar la falta de un protocolo en el atentado del 17-A para identificar a las víctimas.

Así, el diputado republicano ha lamentado que no haya hecho ninguna referencia en la Memoria "a la represión, que ha contado con la connivencia de los órganos judiciales", a lo que Barrientos no ha querido hacer ningún comentario asegurando que no le corresponde hacer consideraciones políticas.

Barrientos ha asegurado que la Memoria Judicial no es una "memoria política" y ha insistido que a los responsables de elaborarla no les compete entrar a examinar las decisiones en el seno de estos procedimientos judiciales vinculados al 1-O.

Sobre el protocolo para la identificación de las víctimas del atentado yihadista de Barcelona y Cambrils, Barrientos ha respondido que nadie planteó que se activara y ha defendido que la actuación judicial "fue modélica", por lo que ha considerado injusto que se le atribuya al TSJC descoordinación.

LAS TOGAS HAN HECHO "DAÑO"

Eusebi Campdepadrós, de JxCat, le ha reprochado que, como presidente del TSJC, haya permitido que la causa contra miembros del anterior Govern y Mesa del Parlament por el proceso soberanista, con aforados en su tribunal, se haya instruido en el Tribunal Supremo.

También le ha reprendido por que permitió actuaciones de la Fiscalía Superior de Catalunya cuando ya existía un procedimiento judicial en el TSJC; la causa del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga la logística del 1-O, y actuaciones de la Guardia Civil sin cobertura judicial: "Las porras hicieron mucho daño, pero también las togas".

Todo ello, a sus ojos, ha permitido que "existan en España presos políticos y exiliados políticos" y le ha pedido que reflexione sobre la función jurisdiccional en un estado de derecho.

ACOSO A JUECES

Desde Cs, la diputada Francisca Valle ha aplaudido el trabajo de los jueces pese al "acoso y escraches" a las puertas de los juzgados, donde se han llegado a depositar excrementos, y a las concentraciones de responsables del anterior Govern ante el TSJC que buscaban, según ella, erosionar la confianza de la ciudadanía en la justicia.

El diputado del PP Xavier García Albiol también ha mostrado su agradecimiento a jueces, magistrados y fiscales en Catalunya porque están "sometidos a presiones sociales y políticas" relacionadas con el proceso soberanista, y ha mostrado preocupación por que se haya duplicado la cifra de jueces que se marchan de Catalunya.

Ante estas afirmaciones, Barrientos ha indicado que no le constan amenazas directas y personales a jueces pero ha reflexionado: "Hay un estado de cosas de las que debemos ser conscientes todos, que dificultan a algunos jueces desempeñar su labor con la serenidad".

Ha citado de ejemplo que este miércoles un juez tuviera que entrar "camuflado" en un juzgado de Puigcerdà (Girona) donde había una manifestación, lo que para él no son situaciones normales y no propician la serenidad, ha insistido.